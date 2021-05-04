ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر للقطارات السريعة في مكسيكو سيتي.. فيديو

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جسر للقطار السريع في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، إلى 15 قتيلا و80 جريحا.

وكتبت وكالة الحماية المدنية في مكسيكو سيتي على تويتر أن نحو 15 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 80 في الحادث، الذي وقع في جنوب العاصمة المكسيكية الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وبحسب المعلومات الواردة، سقطت عربتان من عربات القطار السريع مع انهيار الجسر الذي كان بحاجة إلى ترميم.

في السياق نفسه، أعلن عمدة مدينة مكسيكو سيتي أن جسر المترو انهار بسبب خلل في الأساسات.