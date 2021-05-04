وفاة موظفة بالسفارة السويسرية في إيران إثر سقوطها من ارتفاع شاهق

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بوفاة موظفة تعمل في السفارة السويسرية بطهران نتيجة سقوطها من مبنى شاهق تسكنه شمالي العاصمة طهران.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر إيرانية، أن الموظفة تبلغ من العمر 51 عاما سقطت من نافذة منزلها الكائن في الطابق 18.

وبحسب أجهزة الطوارئ، توفيت الموظفة بشكل مباشر نتيجة قوة الضربة بسبب الارتفاع الشاهق.

ولم تُذكر تفاصيل أخرى عن ملابسات وفاتها.

وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.