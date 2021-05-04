أول تعليق من إيران على وفاة موظفة السفارة السويسرية في طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المختصة بدأت تحقيقا حول وفاة موظفة السفارة السويسرية في طهران، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق اليوم، موضحة أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "الموضوع قيد التحقيق من خلال الجهات المختصة، وستظهر نتائج التحقيقات قريبا وسيتم الإعلان عنها لاحقا"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية أكدت، في وقت سابق اليوم، وفاة موظفة بسفارتها في طهران، مشيرة إلى أن السلطات السويسرية على اتصال بالسلطات الإيرانية بشأن ملابسات الحادث.

وصرح مصدر في الخارجية السويسرية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "القسم الاتحادي للشؤون الخارجية يؤكد وفاة موظفة بالسفارة السويسرية في طهران".

وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران، بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.