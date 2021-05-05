روحاني يتحدث عن "يوم القدس العالمي" ويكشف "المؤامرات الصهيونية" ضد إيران

وخلال جلسة مجلس الوزراء، أشار روحاني إلى إعلان المرشد الراحل الخميني بآخر جمعة من شهر رمضان كل عام يوما عالميا للقدس، ومنذ ذلك الوقت صار هذا اليوم يوما عالميا لدعم القدس والشعب الفلسطيني حيث يخرج المسلمون في إيران ومعظم دول العالم في مسيرات وتجمعات تندد بالاحتلال الصهيوني وتساند كفاح الشعب الفلسطيني، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وقال روحاني، إن "الصهاينة تصوروا أن احتلالهم لفلسطين سيدوم لكن الشعب الفلسطيني سيعود عاجلا أم آجلا إلى أرضه وستعود القدس والمسجد الأقصى إلى المسلمين".
وتابع روحاني: "الثورة الإسلامية أحدثت زلزالا في المنطقة، ومنذ ذلك الوقت مارس الصهاينة أنواع العداء والتآمر ضد الشعب الإيراني، ومن بينها مؤامراتهم لتأخير توقيع الاتفاق النووي وإنزعاجهم من توقيع أمريكا على الاتفاق، وبالتالي استغلوا مجيء دونالد ترامب وحرضوه على الخروج من الاتفاق النووي، إلا أن المؤامرات الصهيونية فشلت بالنهاية وباتت دول المنطقة والعالم أجمع يؤكدون أنه لا بد من عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وتنفيذه بشكل كامل.
ويحتفل كثيرون في أرجاء العالمين العربي والإسلامي كل عام بـ"يوم القدس العالمي"، الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، والذي يتزامن هذا العام مع احتفالات إسرائيلية مبكرة بمرور أربعة وخمسين عاما على "توحيد مدينة أورشليم القدس"
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