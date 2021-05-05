نتنياهو يفشل في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة ورئيس حزب "هناك مستقبل" يطلب تكليفه بالمهمة

طلب رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد، خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، الحصول على تفويض بتشكيل الحكومة، وذلك بعد أن أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، أمس، عن إعادته التفويض إلى ريفلين.

القدس - سبوتنيك. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 51 عضوا في الكنيست، من بينهم نواب حزب "أمل جديد" برئاسة غدعون ساعر، أوصوا بتكليف لبيد بتشكيل الحكومة.

كذلك التقى ريفلين مع رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، الذي طلب هو الآخر تكليفه بتشكيل الحكومة. ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن بينيت قوله لريفلين إنه "سنشكل حكومة جيدة لشعب إسرائيل بمشيئة الله". وتوصل لبيد وبينيت إلى تفاهمات حول تشكيل حكومة وأن يتناوبا على رئاستها.

ودعا ريفلين رؤساء الأحزاب إلى إرسال توصياتهم، خطيا، حول المرشح الذي سيكلفه بتشكيل حكومة، وذلك حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.

ويأتي ذلك بعد أن أعاد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كتاب التكليف، عقب فشله بتشكيل الحكومة.

وجاء في رسالة مدير عام ديوان الرئيس الإسرائيلي، هرئيل توبي، إلى رؤساء الأحزاب، أنه "في وقت لاحق من اليوم سيتم تعيين موعد للقاءات أخرى وفقا لطلب أعضاء الكتل وترجيح رأي الرئيس".

ووفقا للتقديرات، يتجه الرئيس الإسرائيلي لتكليف لبيد، وذلك على الرغم من الحديث عن التفاهمات لتشكيل حكومة بديلة على أن يكون بينيت الأول بالتناوب على رئاسة الحكومة مع لبيد.

يذكر أن نتنياهو لم يطلب من ريفلين تمديد الفترة الزمنية لإتمام هذه المهمة، علما أن القانون يمنح ريفلين صلاحية تمديد الفترة بـ 14 يوما إضافيا، حيث يتعزز الاعتقاد لدى نتنياهو أن السيناريو الأرجح هو التوجه إلى انتخابات خامسة.

ومع انقضاء المهلة القانونية (28 يوما) التي كانت لدى نتنياهو الذي فشل في إبرام اتفاقيات مع الأحزاب لتشكيل ائتلاف حكومي، يرجح أن ينقل ريفلين التفويض إلى لبيد، أو إجراء جولة مشاورات جديدة مع الأحزاب للحصول على توصياتها بمرشح يشكل الحكومة.

وأصدر حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نتنياهو بيانا مساء أمس، قال فيه إن "نتنياهو أعاد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي، في أعقاب رفض بينيت الالتزام بتشكيل حكومة يمينية الأمر الذي كان سيدفع أعضاء كنيست آخرين إليها".

يشار إلى أنه خلال المشاورات التي أجراها ريفلين مع الأحزاب بعد الانتخابات، في 5 نيسان/أبريل الماضي، أوصى 45 عضو كنيست - من أحزاب "يوجد مستقبل"، "أزرق أبيض"، العمل، ميرتس و"يسرائيل بيتينو" – بتكليف لبيد بتشكيل حكومة. وأوصى حينها بتكليف بينيت بتشكيل حكومة 7 أعضاء كنيست. وليس واضحا بعد على من ستوصي القائمة الموحدة.