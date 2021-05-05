ترامب يدشن منصة جديدة للتواصل مع أنصاره... فيديو

أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، طريقة جديدة للتواصل مع متابعيه وأنصاره، بعد حظر موقع "فيسبوك" حسابه، وحظره نهائيا من "تويتر".

أفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي يريد التواصل مع أنصاره عبر موقعه الإلكتروني، بعد منعه من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

وذكرت أن دونالد ترامب أطلق صفحة مدونة على موقعه، وهي مشابهة بصريا لموقع "تويتر"، ولكنها تحتوي على منشورات فقط من الرئيس الأمريكي السابق فقط.

وتحمل المنصة الجديدة التي أطلقها ترامب اسم "فروم ذا الديسك أوف دونالد ترامب"، وتروج لنفسها عبر فيديو مدته 30 ثانية على أنها "منارة للحرية" و"مكانا للتحدث بحرية وأمان".

▶️ ترامب ينشئ مدونة تشبه تويتر للتواصل مع أنصاره https://t.co/aZHZJGhaNJ pic.twitter.com/VKd3m2OrMO — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) May 5, 2021

ويمكن لمؤيدي الرئيس ومتابعي منصته الجديدة إبداء الإعجاب بمنشورات ترامب، بالإضافة إلى إعادة نشرها على موقعي "فيسبوك وتويتر"، ولكن لا يسمح للمستخدمين بالتعليق على المنشورات أو التفاعل معها.

وكانت منصة ترامب المفضلة السابقة "تويتر" قد حجبت حسابه بشكل دائم بعد تمرد 6 يناير/ كانون الثاني في مبنى الكابيتول، في حين اختار "فيسبوك" ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية استعادة صفحته.

وقد بدأ ترامب مؤخرا في تعزيز حضوره العلني، سواء من حيث التصريحات التي أدلى بها مكتبه أو عدد المقابلات التي أجراها مع وسائل الإعلام المحافظة الصديقة.

وقد تعهد الرئيس السابق بالبقاء صاحب نفوذ قوي في الحزب الجمهوري، ولم يستبعد خوض انتخابات رئاسية ثالثة، وهو ما يعتبر خروجا عن الرؤساء الآخرين الذين عادة ما يتراجعون عن السياسة بعد فترة وجودهم في البيت الأبيض.