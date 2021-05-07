ولاية أمريكية توافق على تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص

وافق مجلس النواب بولاية ساوث كارولينا الأمريكية على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم رميا بالرصاص.

وتم اللجوء لاستخدام هذه الطريقة كبديل للكرسي الكهربائي أو الحقنة المميتة.

يذكر بأنه تم اللجوء لهذه الطريقة ومناقشتها بسبب نقص الحقن المميتة، وفي القانون الجديد يتم إعدام المحكومين عن طريق إطلاق الرصاص الحي عليهم في حال نقص الحقن.

ولكن سيتم تخيير المحكوم بين الموت على الكرسي الكهربائي أو الإعدام رميا بالرصاص.

وسسلم مجلس الشيوخ نسخة من القانون الى حاكم الولاية الذي وعد بالتوقيع على المرسوم، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

يوجد في الوقت الحالي 37 شخصا محكوم عليهم بالإعدام محتجزين في سجون المقاطعة، استنفذ منهم 3 أشخاص إمكانية الإستئناف ونتيجة لذلك سيتم إعدامهم.

يذكر بان ولاية ساوث كارولينا ستصبح رابع ولاية تستخدم هذه الطريقة.