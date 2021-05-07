الجيش الأمريكي يتوقع سقوط الصاروخ الصيني"التائه" فوق تركمانستان

نشرت القوات الجوية الأمريكية على موقع"سبيس تريك" اليوم الجمعة، توقعاتها بشأن الصاروخ، الذي فقدت الصين الاتصال معه منذ أيام، مشيرة إلى أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو/أيار فوق تركمانستان.

موسكو- سبوتنيك. ووفقا للجيش الأمريكي، سيدخل الصاروخ الغلاف الجوي يوم 9 مايو/أيار الجاري في الساعة 2.13 بتوقيت موسكو، فوق تركمانستان عند إحداثيات 38.1 درجة شمالا وخط طول 62.5 درجة شرقا.

كان الجيش الأمريكي قد توقع سابقا سقوط الصاروخ فوق الجزء الجنوبي للمحيط الهادئ بمنطقة ليست بعيدة عن نيوزيلندا.

ويعبر حطام الصاروخ الصيني سماء المنطقة العربية هذه الليلة في الساعة 07:30 مساء بتوقيت غرينتش كما هو مبين في الصورة. ولن يرى أثناء هذه المرور لأنه سيكون في ظل الأرض، وسيمر مرة أخرى فوق مصر بعد ذلك بساعة ونصف ولن يكون مرئيا أيضا. ولا تشكل هذه العبورات أي خطر.#الصاروخ_الصيني #عاجل pic.twitter.com/YbQyt3LDek — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 6, 2021

هذا وأطلقت الصين الأسبوع الماضي أولى المراحل الثلاثة لمحطتها الفضائية وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، مما يجعل من شبه المستحيل توقع النقطة التي سيدخل منها إلى الغلاف الجوي، وبالتالي المكان الذي سيسقط فيه.

وقد يتفكك الصاروخ عند دخوله الغلاف الجوي لتتبقى منه قطع حطام فقط تسقط على الأرض، لكن إذا بقي الصاروخ كاملا، فالاحتمال الأكبر هو أن يسقط في أحد المحيطات أو البحار.