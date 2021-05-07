وزير الصحة السلوفاكي: فحوصات لقاح "سبوتنيك V" أثبتت موثوقيته

أعلن وزير الصحة السلوفاكي، فلاديمير لينغفارسكي، اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من فحص لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، والتي أجريت في المجر، بنجاح، مشيرا إلى أن نتائج الفحص أظهرت موثوقية هذا اللقاح.

براغ - سبوتنيك. وقال لينغفارسكي في كلمة نقلها التلفزيون: "نتائج فحص لقاح "سبوتنيك V" في المجر سلبية، أي أن كل شيئ على ما يرام".

كانت سلوفاكيا قد تسلمت أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في الأول من شهر آذار/مارس، ونظرا لعدم وجود مختبرات معتمدة، فقد تم إرسال 46 عبوة للفحص في المجر.

وكان رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيجر، قد أعلن في 26 نيسان/أبريل، أن فحوصات "سبوتنيك V" في مختبر معتمد في المجر تكللتب بالنجاح، وأن وزير الصحة السلوفاكي سيوافق على استخدامه في البلاد.

"سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد. وتم حتى الآن تسجيل اللقاح في أكثر من 50 دولة.