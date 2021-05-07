وزير خارجية فرنسا يهدد ساسة لبنانيين ويتهمهم بالانتحار الجماعي

وخلال زيارته لبيروت، قال جان إيف لو دريان، للصحفيين، اليوم الجمعة، إنه يجب على فرنسا، التي قادت جهود تقديم المساعدات الخارجية للبنان، أن تتحرك لمواجهة المأزق السياسي، بعد شهور من محادثات تشكيل الحكومة الجديدة التي وصلت إلى طريق مسدود، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف لو دريان أنه إذا استمر هذا الوضع، فستكون هناك إجراءات عقابية صارمة، على المستوى الفرنسي وربما على مستوى الاتحاد الأوروبي، ضد المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون العملية.

ولم يرد لو دريان على أسئلة حول توقيت فرض تلك الإجراءات أو الأشخاص الذين ستستهدفهم.

​وتقود فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، لكن بعد ثمانية أشهر، أخفقت حتى الآن في إقناع السياسيين المتناحرين بتبني خارطة طريق إصلاحية أو تشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق أمام وصول المساعدات الدولية.