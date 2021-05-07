رئيسة تنزانيا تغير سياسة سلفها المثيرة للجدل

وضعت رئيسة تنزانيا سامية حسن، اليوم الجمعة، كمامة خلال حديثها مع مجموعة من كبار السن في العاصمة التجارية، دار السلام، كما وضع كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين الذين كانوا برفقتها كمامات.

وشددت الرئيسة التنزانية الجديدة على أهمية الكمامات في مكافحة "كوفيد-19" متخلية عن سياسة سلفها الراحل المثيرة للجدل الذي شكك في فيروس كورونا.

“We apologise, life style has changed. We have put on the masks because the elderly is at risk of contracting this disease [#COVID19]. So, we have found it so important to protect you," — H.E @SuluhuSamia, President of Tanzania, meeting the elderly in Dar es Salaam, today. pic.twitter.com/Ghtasfb0Vi — Venance F. Majula (@VenanceMajula) May 7, 2021

وتولت سامية الرئاسة في مارس/ آذار بعد وفاة جون ماجوفولي، الذي حث مواطنيه على تجنب الكمامات واستنكر اللقاحات باعتبارها مؤامرة غربية، مخيبا بذلك آمال منظمة الصحة العالمية.

وفي الشهر الماضي شكلت سامية لجنة لبحث ما إذا كان يجب على تنزانيا التي توقفت في عهد ماجوفولي عن نشر بيانات فيروس كورونا أن تسلك طريق باقي دول العالم في مواجهة الجائحة.