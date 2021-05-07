مطالب أوروبية لأمريكا بتأجيل الانسحاب من أفغانستان

طلب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا من واشنطن، الجمعة، إبطاء انسحابها من أفغانستان، زاعمين أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لجعل عملية الانسحاب آمنة حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت تركيا، في وقت سابق، إنها قد تغادر أفغانستان وتعيد القوات التركية التي تحمي مطار كابول إلى أنقرة.

بدون تأمين مطار كابول، تساءلت عدة دول عما إذا كان يتعين عليها إبقاء سفاراتها مفتوحة في أفغانستان.

والسبت الماضي، بدأت القوات الأمريكية في أفغانستان تسليم قواعدها العسكرية في البلاد إلى الحكومة الأفغانية بناءً على توجيهات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبالتزامن مع مفاوضات بين الأفغان بالعاصمة القطرية الدوحة للتوصل إلى تسوية للوضع في بلادهم.

من جانبه، أكد رئيس الأركان الأفغاني، ياسين ضياء، بدأ انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، قائلا: "انسحاب القوات الأجنبية بدأ بالفعل، وسيتم تجميعها أولا في قاعدة بغرام الأمريكية قرب العاصمة كابول ثم عودة عناصرها إلى بلدانهم الأصلية".

وتعتزم واشنطن سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001 التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".