حريق واسع عند مدخل المدينة ‎التي تضم محطة "بوشهر" النووية بإيران

اندلع ‏حريق واسع النطاق، الجمعة، عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوبي إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية.

طهران - سبوتنيك. وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، أن النيران اشتعلت وانتشرت بشكل واسع عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية.

وأضافت: "لم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن التي اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة بوشهر".

وتابعت: "فرق الطوارئ أخمدت النيران التي اشتعلت في المنطقة البحرية التابعة للجيش الايراني في بوشهر ولم يصب أحد حتى الآن".

والشهر الماضي، قالت إيران، إن "انفجارا وقع في منشآتها النووية المهمة "نطنز" كان عملا تخريبيا نفذته إسرائيل، وتعهدت بالانتقام لهجوم بدا أنه أحدث فصول حرب تدور في الخفاء منذ وقت طويل، معتبرة أن "الهدف من العمل هو استهداف قدرات إيران النووية".

وجاء الحادث بعد ساعات من إعلان إيران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة في "نطنز"، تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يتعرض مفاعل "نطنز" النووي الإيراني إلى "حوادث"، وصفت بـ "التخريبية"، ففي تموز/يوليو من العام الماضي، شهد المفاعل انفجارا غامضا؛ دون أن تكشف السلطات الإيرانية عن التفاصيل.