إيران تنفي الاتهامات بدعم جبهة البوليساريو وتهديد أمن المغرب ووحدته

نفت إيران، اليوم السبت، ااتهامات وجهها لها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بدعم جبهة البوليساريو الانفصالية وتزويدها بالسلاح لتهديد أمن المغرب ووحدته، مشيرة إلى أن تكرار تلك الاتهامات يأتي بسبب دعم المغرب لإسرائيل.

طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان تعليقا على تصريحات وزير الخارجية المغربي "بسبب عدم قدرتها على حل قضاياها الإقليمية، كررت الحكومة المغربية مرة أخرى، دعمها للكيان الصهيوني المجرم، وكررت اتهاماتها الباطلة التي لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "الاتهامات الباطلة للحكومة المغربية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأتي لمساعدة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة وضد الموالين للقضية الفلسطينية".

وأضاف "من المؤسف أن الحكومة المغربية، التي تترأس لجنة القدس حاليا، وفي الوقت الذي يركز في العالم الإسلامي على الوحدة لمواجهة التعدي على القدس الشريف والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، تقوم بدعم أهداف أعداء الأمة الإسلامية".

وكانت إسبانيا قد سمحت لابراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو التي تنادي باستقلال الصحراء عن المغرب، بدخول أراضيها بجواز سفر جزائري مزور تحت اسم محمد بن بطوش.