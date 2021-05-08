المفوضية الأوروبية تتعاقد مع "فايزر" و"بايونتيك" لتوفير1.8 مليار جرعة من لقاح كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن توقيع عقد جديد مع شركتي "فايزر" و"بايونتيك" لتأمين 1.8 مليار جرعة إضافية من اللقاحات ضد كورونا للأعوام 2021 - 2023.

وغردت أورسولا، عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم السبت، "أعلن أن المفوضية الأوروبية وقعت الأن على عقد مع شركتي فايزر وبايونتيك، لتوفير جرعات ضد فيروس كورونا يبلغ عددها 900 مليون جرعة مضمونة، وتأمين 900 مليون جرعة لاستخدامها بشكل اختياري في المستقبل الأعوام بين 2021 و2023".

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

وأشارت فون دير لاين إلى أن إجمالي عدد الجرعات في العقد الجديد، يبلغ 1.8 مليار جرعة إضافية من لقاح فايزر بايونتيك. مستقبلا نعتزم إبرام عقود أخرى، وتقنيات مختلفة ضد فيروس كوفيد-19".

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يتجه بشكل أكبر إلى شركتي فايزر/بيونتيك للتعويض عن جرعات لقاح جونسون أند جونسون المعلقة، ومن أجل توفير الاحتياجات طويلة الأمد لمكافحة تفشي السلالات المتحوّرة لفيروس كورونا المستجد. إذ ستوفّر فايزر بايونتيك للدول الأوروبية 50 مليون جرعة في الربع الثاني من العام الحالي من إجمالي 500 مليون جرعة، بحلول نهاية 2021.