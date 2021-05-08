الشرطة الإسرائيلية تسمح للمستوطنين بالتجول في الحي الإسلامي بالقدس... فيديو

سمحت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، لعشرات المستوطنين بتنظيم مسيرة داخل الحي الإسلامي في القدس الشرقية، في خطوة من شأنها أن تزيد التوترات بالمدينة.

وانتقد الصحفي بالقناة "13" الإسرائيلية، نداف إيل، الخطوة الإسرائيلية في الوقت الذي تمنع فيه الشرطة المصلين من فلسطيني الداخل من التوجه إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر.

وقال إيل في تغريدة بحسابه على "تويتر": "الشرطة التي توقف المصلين وتغلق الطريق رقم 1 في يوم هام قرب نهاية شهر رمضان ولكنها تسمح بهذه المواكب في الحي الإسلامي هي إما سياسية أو لا تعمل بشكل صحيح أو كلاهما".

משטרה שעוצרת מתפללים וחוסמת את כביש מס 1 ביום משמעותי לקראת סוף הרמאדן אבל מאפשרת את התהלוכות האלה ברובע המוסלמי היא או פוליטית או לא מתפקדת. או גם וגם. https://t.co/ypif5nmx3c — נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) May 8, 2021

وفي وقت سابق اليوم، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وعشرات من فلسطيني الداخل الإسرائيلي بعدما رفضت الشرطة مرور حافلاتهم تجاه المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.

يأتي ذلك وسط تخوف من تجدد المواجهات التي اندلعت أمس داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه من قبل الشرطة الإسرائيلية ما أسفر عن عشرات المصابين.