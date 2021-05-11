الجيش الإسرائيلي يستهدف مطلقي صواريخ تابعين لـ"حماس" في قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه تابع غاراته، التي يشنها منذ أمس الاثنين، ضد مواقع حركة "حماس" في قطاع غزة، والتي تقول تل أبيب إنها تأتي ردا على إطلاق صواريخ من القطاع، بعد ساعات من إعلان الحركة استهداف أهداف إسرائيلية ردا على التوترات في القدس.