واشنطن تسلم كييف قريبا زورقين إضافيين لخفر السواحل

صرح القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي فيليب ريكر، اليوم الثلاثاء، بأن واشنطن تعتزم تسليم كييف زورقين آخرين لخفر السواحل الأوكراني، في شهر مايو/أيار الجاري.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ريكر، متحدثا في المنتدى الافتراضي الأمريكي الأوكراني: "كما أكد وزير الخارجية (أنتوني) بلينكين في كييف، سنواصل العمل الثنائي مع أوكرانيا لتعزيز، على سبيل المثال، الإمكانات البحرية لأوكرانيا في البحر الأسود. ونتوقع أن نسلم أوكرانيا زورقين من فئة أيسلند، بالإضافة إلى الزورقين اللذين قدمناهما بالفعل في نوفمبر 2019. أعتقد أنه سيحدث في وقت لاحق من هذا الشهر".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت في عام 2018 على توريد أسلحة مميتة إلي أوكرانيا. بما في ذلك صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات. وعلى وجه الخصوص فقد أعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي توريد 37 قاذفا للصواريخ من طراز "جافلين".

وكان الكونغرس الأمريكي قدم وفقا لمشروع الميزانية لعام 2018، الذي نشر عقب موافقة مبدئية بين الجمهوريين والديمقراطيين مبلغ 200 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة فتاكة .

وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا، تلقت منذ بداية عام 2018 وحتى عام 2020 أسلحة فتاكة وغيرها من التقنيات العسكرية من الولايات المتحدة وليتوانيا والمملكة المتحدة وكندا تزيد قيمتها أكثر من 40 مليون دولار.

وحذرت روسيا مراراً من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا لن يؤدي إلا إلى تصعيد للنزاع في دونباس، إذ أكد المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، في أكثر من مناسبة أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لن يسهم في التوصل إلى تسوية في إقليم دونباس وتنفيذ اتفاقات مينسك.