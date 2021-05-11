بلجيكا ترفع تدريجيا قيود فيروس كورونا ابتداء من يونيو

أعلن مجلس التنسيق الحكومي لمكافحة الوباء في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، الرفع التدريجي لقيود الحجر الصحي بعد إغلاق دام ستة أشهر ابتداء من 9 حزيران / يونيو القادم.

ووفقا لراديو وتلفزيون بلجيكا، ستتمكن المقاهي والمطاعم ودور السينما ومراكز اللياقة البدنية في بلجيكا من استضافة زوارها، كما سيتم إعادة فتح حمامات الساونا والحمامات التقليدية، بشرط التطعيم بلقاح كورونا 80% من السكان ضمن الفئات المعرضة لخطر بالوباء وأن لا يتجاوز عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 500 شخص.

وبحسب القرار، سيتم السماح لإقامة المناسبات الاجتماعية لما يصل إلى 100 شخص في الأماكان المغلقة و 200 شخص في الأماكن المفتوحة.

في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، تصدرت بلجيكا قائمة البلدان التي لديها أعلى معدل وفيات من فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي.