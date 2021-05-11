تركيا تسحب دعوة وجهتها لوزير إسرائيلي

سحبت تركيا اليوم الثلاثاء، دعوة وجهتها سابقا لوزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتانيتز، للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، المقرر عقده في يونيو/ حزيران المقبل.

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، فإن خطوة الحكومة التركية بسحب دعوتها من الجانب الإسرائيلي جاءت نتيجة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مؤخرا.

يشار إلى أن منتدى "أنطاليا الدبلوماسي" سيعقد في الفترة من 18 إلى 20 يونيو/ حزيران المقبل.

وتزايدت التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة منذ الجمعة الماضية في ظل إطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات المتاخمة للقطاع، ردا على قصف الجيش الإسرائيلي لأهداف يقول إنها تابعة لـ "حماس" في غزة.

وكانت الأحداث في قطاع غزة قد اشتعلت بعدما حددت حركة "حماس" مهلة لإسرائيل انتهت في السادسة مساء أمس الإثنين، للانسحاب من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح والإفراج عن جميع المعقتلين خلال الأحداث الأخيرة في القدس.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية ما يزيد عن 200 صاروخ باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية بما في ذلك القدس التي اعتبرت إسرائيل استهدافها بـ 7 صواريخ تجاوزا للخطوط الحمراء من قبل "حماس".