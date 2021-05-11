واشنطن قلقة من أحداث القدس وتدعو الجميع لضبط النفس والتزام الهدوء

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن شعورها بقلق عميق إزاء التصعيد بين إسرائيل ومن يطلقون صواريخ من غزة ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتزام الهدوء.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس في تصريحاته اليومية،

"إننا ندعو إلى ضبط النفس والهدوء. إنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها والرد على الهجمات الصاروخية وأيضا للشعب الفلسطيني الحق في الأمن والأمان مثلما يحق للإسرائيليين".

وأضاف: "لقد تحدّث وزير الخارجية الأمريكي، توني بلينكن مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي حول ما يجري بين الطرفين".

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين إن "القدس، وهي مدينة ذات أهمية كبيرة لأصحاب الإيمان في جميع أنحاء العالم، يجب أن تكون مكانا للتعايش".

وتصاعدت الخلافات في القدس والضفة الغربية المحتلة وتحولت إلى اشتباكات ليلية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وهو حي تواجه فيه العديد من العائلات الفلسطينية الإجلاء.

وتحول التوتر في القدس الشرقية إلى اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين حول الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين في الإسلام، في العشر الأواخر من شهر رمضان.