"إنستغرام" و"فيسبوك" تحذفان منشورا لصهر أردوغان عن فلسطين بحجة "خطاب الكراهية"

İsrail: Irkçı faşist terör devleti



Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir?



Bu yaktığınız ateş ancak size döner



Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir.#AksadaBaskınVar #AlAqsaUnderAttack pic.twitter.com/aXgbOkA8ZY