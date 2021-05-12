"إنستغرام" و"فيسبوك" تحذفان منشورا لصهر أردوغان عن فلسطين بحجة "خطاب الكراهية"

و"غرد" بيراقدار على "تويتر"، قائلا: " أزال إنستغرام، منشوري بتصنيفه "خطاب كراهية"، قتل الأطفال والمدنيين وحرق المعابد والرقص على الأغاني أثناء المشاهدة هو كراهية ووحشية ومذبحة. دع نفاقك يقول حرية الفكر وحقوق الإنسان يفسد!".
Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 11, 2021
Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır.
Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!#AksadaZülumVar https://t.co/YLBRVuPc7v pic.twitter.com/Czd1RX7dlP
ونشر بيرقدار تغريدة أخرى، في وقت لاحق، قال فيها: "فيسبوك هو أحد أدوات هذه الرقابة المنافقة والدعاية السوداء. رغم أنني حاولت مرات عديدة، إلا أنه لم يسمح حتى بتحميل نفس الفيديو".
هذا وكان بيرقدار قد نشر فيديو لليهود الذين شاهدوا الحريق في المسجد الأقصى وهم يرقصون ويغنون، بحسب ما نقل موقع "hurriyet".
İsrail: Irkçı faşist terör devleti— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 11, 2021
Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir?
Bu yaktığınız ateş ancak size döner
Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir.#AksadaBaskınVar #AlAqsaUnderAttack pic.twitter.com/aXgbOkA8ZY
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