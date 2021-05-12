إثيوبيا تؤكد التزامها بمفاوضات سد النهضة

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، خلال محادثات مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تيشيكيدي، أمس الثلاثاء، على التزام بلاده بمفاوضات سد النهضة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، أعرب أبي عن امتنانه للرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، فيليكس تيشيكيدي، لمساهمته في رعاية مفاوضات سد النهضة.

وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.

كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.