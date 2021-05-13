الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة نحو 600 هدف لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوناثان كونيركوس، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قام بمهاجمة نحو 600 هدف لحركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بلغ عدد الأهداف التي قام جيش الدفاع بمهاجمتها نحو 600 هدف في قطاع غزة، وهي أهداف تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي".

وأضاف المتحدث: "قمنا باعتراض نحو 1600 صاروخ تم إطلاقها على الأراضي الإسرائيلية، بما فيها صواريخ أطلقت ليلة أمس. من بين هذه الصواريخ 400 صاروخ وقعت داخل قطاع غزة".

وأشار المتحدث إلى أن فعالية نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدة" بلغت 90 في المئة.