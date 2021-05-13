السلطات الفرنسية تمنع مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، عن منع مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني كانت مقررة يوم السبت المقبل، بهدف "تجنّب المساس بالأمن".

باريس - سبوتنيك. وقال دارمانان في تغريدة على حسابه في "تويتر": "طلبت من مدير الشرطة منع المظاهرة المقررة في باريس يوم السبت المقبل والمرتبطة بالتوتر الأخير في الشرق الأوسط. عام 2014 خلال مظاهرة مشابهة حدثت أعمال مست بالأمن العام".

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 13, 2021

وقد شهدت فرنسا عام 2014 خلال الحرب على غزة مظاهرات عديدة داعمة للفلسطينيين وأخرى داعمة لإسرائيل تخللها مواجهات مع الشرطة.

ومنعت السلطات الفرنسية، يوم أمس الأربعاء، مظاهرة داعمة للفلسطينيين كانت مقررة أمام مقر وزارة الخارجية الفرنسية.

وشهدت فرنسا، أمس الأربعاء، مظاهرات داعمة للفلسطينيين في عدة مدن، كما تم تنظيم مظاهرة في باريس، اليوم الخميس، في ساحة الجمهورية.