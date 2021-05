مسلمو إثيوبيا يتظاهرون دعما لسد النهضة... صور

This happened on the Eid Al-Fetir Ceremony in Addis Abeba. @AlsisiOfficial Do u see how all Ethiopian cares for their Dam? It is a national Pride for all Ethiopians!! #ItIsOurDam #Itismydam #FillTheDam @NeaminZeleke @gutema_jimma @ObaOumer @seleshi_b_a @AbiyAhmedAli #EidMubarak pic.twitter.com/o6OfSvRat2