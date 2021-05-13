مسلمو إثيوبيا يتظاهرون دعما لسد النهضة... صور

رفع مسلمو إثيوبيا، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك في العاصمة أديس أبابا، شعارات تؤيد عملية بناء سد النهضة قبيل المرحلة الثانية لملء السد.

ومن بين هذه الشعارات التي دونوها على لافتات خلال مظاهرة مؤيدة لاستكمال ملء السد: "السد سدنا، ولا يمنعنا أحد من حق ثروتنا الطبيعية" وغيرها من العبارات التي كتبت باللغات المحلية وترجم بعضها إلى الإنجليزية والعربية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

📸 من توافد مسلمو إثيوبيا الي إستاد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك



كما شهد الإستاد ازدحاما كبيراً ،ما دفع المصلين إلى أداء الصلاة عبر الطرقات الرئيسية المؤدية إلى الاستاد .. 🙌 pic.twitter.com/AHd1sbRcIT — Top African Football (@african_f) May 13, 2021

من جانبه قال المفتي الإثيوبي، الحاج عمر إدريس، إن الجالية المسلمة بحاجة إلى تعزيز الوحدة فيما بينها وبين "الإخوة الإثيوبيين" أثناء الاحتفال بعيد الفطر 1442.

The 1442th Celebration of Eid al-Fitr at Addis Ababa Stadium.

Eid al-Fitr is religious holiday celebrated by Muslims worldwide that marks the end of the month-long dawn-to-sunset fasting of Ramadan.

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May 13 - 2021

© Abel Gashaw pic.twitter.com/4Dc9wKJsyY — Abel Gashaw (@abelgashaws) May 13, 2021

جرى الاحتفال بعيد الفطر لعام 1442 هجريا في استاد العاصمة، اليوم، حيث ترأست نائبة عمدة مدينة أديس أبابا وكبار القادة الدينيين والمسؤولين الحكوميين المراسم.

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وقال رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبي المفتي الحاج عمر إدريس مخاطبا الجالية المسلمة المتجمعة: "من خلال تعزيز وحدتنا والحفاظ على السلام، نحتاج جميعا إلى التحرك نحو التنمية".

وفي حديثه عن سد النهضة الإثيوبي، قال المفتي الحاج عمر: "سوف نفوز إذا توحدنا فقط وعلينا أن نفعل ذلك. نحن على يقين من أننا سنكمل بناء السد ونجعل عدونا يقبل الواقع".

في الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن بناء وملء سد النهضة سيسري وفق المخطط له (هذا الصيف)، على الرغم من احتجاجات مصر والسودان.