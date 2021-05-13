مسلمو إثيوبيا يتظاهرون دعما لسد النهضة... صور

ومن بين هذه الشعارات التي دونوها على لافتات خلال مظاهرة مؤيدة لاستكمال ملء السد: "السد سدنا، ولا يمنعنا أحد من حق ثروتنا الطبيعية" وغيرها من العبارات التي كتبت باللغات المحلية وترجم بعضها إلى الإنجليزية والعربية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
📸 من توافد مسلمو إثيوبيا الي إستاد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك— Top African Football (@african_f) May 13, 2021
كما شهد الإستاد ازدحاما كبيراً ،ما دفع المصلين إلى أداء الصلاة عبر الطرقات الرئيسية المؤدية إلى الاستاد .. 🙌 pic.twitter.com/AHd1sbRcIT
من جانبه قال المفتي الإثيوبي، الحاج عمر إدريس، إن الجالية المسلمة بحاجة إلى تعزيز الوحدة فيما بينها وبين "الإخوة الإثيوبيين" أثناء الاحتفال بعيد الفطر 1442.
The 1442th Celebration of Eid al-Fitr at Addis Ababa Stadium.— Abel Gashaw (@abelgashaws) May 13, 2021
Eid al-Fitr is religious holiday celebrated by Muslims worldwide that marks the end of the month-long dawn-to-sunset fasting of Ramadan.
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May 13 - 2021
© Abel Gashaw pic.twitter.com/4Dc9wKJsyY
جرى الاحتفال بعيد الفطر لعام 1442 هجريا في استاد العاصمة، اليوم، حيث ترأست نائبة عمدة مدينة أديس أبابا وكبار القادة الدينيين والمسؤولين الحكوميين المراسم.
This happened on the Eid Al-Fetir Ceremony in Addis Abeba. @AlsisiOfficial Do u see how all Ethiopian cares for their Dam? It is a national Pride for all Ethiopians!! #ItIsOurDam #Itismydam #FillTheDam @NeaminZeleke @gutema_jimma @ObaOumer @seleshi_b_a @AbiyAhmedAli #EidMubarak pic.twitter.com/o6OfSvRat2— Kelifa Mahamud (@KelikoSmart) May 13, 2021
وقال رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبي المفتي الحاج عمر إدريس مخاطبا الجالية المسلمة المتجمعة: "من خلال تعزيز وحدتنا والحفاظ على السلام، نحتاج جميعا إلى التحرك نحو التنمية".
📸 مسلمو #أثيوبيا يصلون صلاة #عيد الفطر في ملعب 🏟 وسط أديس أبابا 👇 pic.twitter.com/EIxfqtFcNC— وطننا (@watanouna) May 13, 2021
وفي حديثه عن سد النهضة الإثيوبي، قال المفتي الحاج عمر: "سوف نفوز إذا توحدنا فقط وعلينا أن نفعل ذلك. نحن على يقين من أننا سنكمل بناء السد ونجعل عدونا يقبل الواقع".
في الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن بناء وملء سد النهضة سيسري وفق المخطط له (هذا الصيف)، على الرغم من احتجاجات مصر والسودان.
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