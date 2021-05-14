انتشال 4 قتلى من تحت ركام منزل تعرض للقصف الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الجمعة، بانتشال 4 قتلى من تحت ركام منزل تعرض للقصف الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف ومواطنون جثتين من تحت ركام المنزل، فجر اليوم، ليرتفع عدد الشهداء من داخل المنزل إلى أربعة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في آخر إحصائية غير نهائية عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 109 قتيلا بينهم 28 طفلا و15سيدة و621 إصابة بجروح مختلفة، ودمار مهول في البنايات والبنى التحتية.

ومساء أمس الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية والبرية تشن قصفا مكثفا على شمال قطاع غزة في إطار العملية العسكرية الجارية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.