مقتل 4 أشخاص إثر انفجار داخل مسجد في كابول... صور

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع خلال صلاة الجمعة في مسجد بمنطقة شكر دارا.
وبحسب موقع "تولو نيوز"، قالت المصادر إن القنبلة كانت موضوعة داخل المسجد.
در عکسها خسارات باقیمانده از انفجار در مسجد حاجی بخشی در ولسوالی شکردره ولایت کابل، گفته میشود تا کنون ده تن در این انفجار جان باخته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدهاند. pic.twitter.com/BynRdVtqxy— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) May 14, 2021
وقالت الشرطة إن المفتي نعمان إمام المسجد قتل أيضا في الانفجار.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.
Photos: Aftermath of an explosion at a mosque in Shakar Dara district, Kabul province.— TOLOnews (@TOLOnews) May 14, 2021
Police said five people were killed in the blast, but sources said the casualties are higher than reported. pic.twitter.com/tDohSU7thz
يأتي ذلك بعد يوم من مقتل تسعة أشخاص على الأقل في انفجارين في إقليمي قندز وقندهار.
ووقع الانفجار في وقت تلتزم فيه القوات الأفغانية وطالبان بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر.
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