مقتل 4 أشخاص إثر انفجار داخل مسجد في كابول... صور

قالت الشرطة الأفغانية في بيان إن ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون في انفجار داخل مسجد في منطقة شكار دارا شمال كابول بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع خلال صلاة الجمعة في مسجد بمنطقة شكر دارا.

وبحسب موقع "تولو نيوز"، قالت المصادر إن القنبلة كانت موضوعة داخل المسجد.

در عکس‌ها خسارات باقی‌مانده از انفجار در مسجد حاجی بخشی در ولسوالی شکردره ولایت کابل، گفته می‌شود تا کنون ده تن در این انفجار جان باخته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شده‌اند. pic.twitter.com/BynRdVtqxy — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) May 14, 2021

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وقالت الشرطة إن المفتي نعمان إمام المسجد قتل أيضا في الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

Photos: Aftermath of an explosion at a mosque in Shakar Dara district, Kabul province.



Police said five people were killed in the blast, but sources said the casualties are higher than reported. pic.twitter.com/tDohSU7thz — TOLOnews (@TOLOnews) May 14, 2021

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يأتي ذلك بعد يوم من مقتل تسعة أشخاص على الأقل في انفجارين في إقليمي قندز وقندهار.

ووقع الانفجار في وقت تلتزم فيه القوات الأفغانية وطالبان بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر.