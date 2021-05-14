الدبابات الإسرائيلية تطلق النيران باتجاه مجموعات دخلت من لبنان... فيديو

وقال أدرعي في تغريدة على "تويتر": "قبل قليل قامت دبابات جيش الدفاع بإطلاق نار تحذيري نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية".
#عاجل قبل قليل قامت دبابات جيش الدفاع باطلاق نار تحذيري نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية. لقد قام المشاغبون بالعبث بالجدار واضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا الى داخل لبنان— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 14, 2021
وأضاف أدرعي: "لقد قام المشاغبون بالعبث بالجدار واضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا الى داخل لبنان".
في تطور غير مسبوق.. متظاهرون جنوبي #لبنان يقتحمون السياج الحدود مع إسرائيل 👇#فلسطين_تنتفض #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/SyfDYX6skV— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 14, 2021
وتداولت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية مشاهد فيديو تظهر اقتحام مجموعة محتجين الشريط الحدودي من لبنان باتجاه إسرائيل، في حدث وصف بـ"التطور غير المسبوق".
عاجل الشباب تخطو الأسلاك بين لبنان و فلسطين المحتلة— حيدر علي الضاحية الجنوبية (@Hp4HADAiR) May 14, 2021
كفركلا جنوب لبنان الآن 💛✌✌✌✌✌✌✌✌ pic.twitter.com/PHzePPgJdI
وتأتي هذه الحادثة، بعد حادثة أخرى شهدتها الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أمس الخمس، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من لبنان صوب شمال إسرائيل، لكنها سقطت في البحر المتوسط دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين.
عاجل| الآلاف يبحثون عن وسيلة نقل توصلهم للحدود الفلسطينة/الأردنية للتضامن مع الأقصى المبارك وغزة. pic.twitter.com/wE8616w3qN— صوت الأقصى (@Alaqsavoice) May 14, 2021
ومن جهة أخرى، قالت وسائل إعلام أردنية، اليوم الجمعة، إن آلاف الشبان الأردنيين يتوجهون إلى الحدود مع فلسطين، دعما للشعب الفلسطيني.
فيما نشر الحساب الرسمي لموقع إذاعة "صوت الأقصى" الذي يبث من غزة بفلسطين، فيديو يظهر فيه عدد كبير من الشبان يحاولون ركوب حافلة مكتظة.
يأتي ذلك بعد تصاعد حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى و"حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة".
وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل أكثر من 115 فلسطينيا، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا حتى اللحظة.
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