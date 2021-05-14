الدبابات الإسرائيلية تطلق النيران باتجاه مجموعات دخلت من لبنان... فيديو

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، قيام دبابات إسرائيلية بإطلاق نيران تحذيرية استهدفت مجموعات دخلت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال أدرعي في تغريدة على "تويتر": "قبل قليل قامت دبابات جيش الدفاع بإطلاق نار تحذيري نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية".

#عاجل قبل قليل قامت دبابات جيش الدفاع باطلاق نار تحذيري نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية. لقد قام المشاغبون بالعبث بالجدار واضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا الى داخل لبنان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 14, 2021

وأضاف أدرعي: "لقد قام المشاغبون بالعبث بالجدار واضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا الى داخل لبنان".

وتداولت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية مشاهد فيديو تظهر اقتحام مجموعة محتجين الشريط الحدودي من لبنان باتجاه إسرائيل، في حدث وصف بـ"التطور غير المسبوق".

عاجل الشباب تخطو الأسلاك بين لبنان و فلسطين المحتلة

كفركلا جنوب لبنان الآن 💛✌✌✌✌✌✌✌✌ pic.twitter.com/PHzePPgJdI — حيدر علي الضاحية الجنوبية (@Hp4HADAiR) May 14, 2021

وتأتي هذه الحادثة، بعد حادثة أخرى شهدتها الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أمس الخمس، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من لبنان صوب شمال إسرائيل، لكنها سقطت في البحر المتوسط دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين.

عاجل| الآلاف يبحثون عن وسيلة نقل توصلهم للحدود الفلسطينة/الأردنية للتضامن مع الأقصى المبارك وغزة. pic.twitter.com/wE8616w3qN — صوت الأقصى (@Alaqsavoice) May 14, 2021

ومن جهة أخرى، قالت وسائل إعلام أردنية، اليوم الجمعة، إن آلاف الشبان الأردنيين يتوجهون إلى الحدود مع فلسطين، دعما للشعب الفلسطيني.

ووفقا لموقع قناة "رؤيا" الأردني، شهدت جميع محافظات المملكة تظاهرات منددة بالقصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة، حيث طالب المتظاهرون بـ"فتح الحدود".

فيما نشر الحساب الرسمي لموقع إذاعة "صوت الأقصى" الذي يبث من غزة بفلسطين، فيديو يظهر فيه عدد كبير من الشبان يحاولون ركوب حافلة مكتظة.

يأتي ذلك بعد تصاعد حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى و"حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة".

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل أكثر من 115 فلسطينيا، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا حتى اللحظة.