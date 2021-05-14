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    رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي

    رئيس الأركان الإسرائيلي: حماس ارتكبت خطأ فادحا بضربنا وأمامنا خطة كاملة للرد

    © AFP 2021 / GIL COHEN-MAGEN
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    أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الجمعة، أن حركة "حماس" ارتكبت "خطأ فادحا"، وذلك في تعليقه على التوتر المتصاعد داخل القدس، والذي بدأ بانتهاكات إسرائيلية للمسجد الأقصى.

    وغرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي نقلا عن كوخافي: "لقد ارتكبت حماس خطأ فادحا عندما قامت بإطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل. جيش الدفاع رد بفعل يرتكز على خطط أعددناها مسبقا ولا يزال أمامنا عدد من المراحل المحضر لها".

    وتابع أدرعي على لسان رئيس الأركان الإسرائيلي: "رد فعلنا يتم بقوة كبيرة وحقق العديد من الإنجازات التي أدت إلى إلحاق ضرر كبير في نظام الإنتاج الصاروخي لحماس والجهاد الإسلامي وبوسائل قتالية سيستغرق زمنا طويلا لإعادة تأهيلها".

    وكانت حركة "حماس" أطلقت 7 صواريخ باتجاه القدس، أصاب أحدها منزلا في ضاحية قرب المدينة وتسبب في أضرار مادية.

    ألسنة اللهب والدخان تتصاعد خلال الغارات الجوية الإسرائيلية وسط تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني في جنوب قطاع غزة، 11 مايو/ أيار 2021
    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    إطلاق صافرات الإنذار في كل المدن المتاخمة لقطاع غزة
    وهذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها "حماس" صواريخ على منطقة القدس منذ حرب عام 2014، ولم تسفر الزخات عن سقوط قتلى أو جرحى.

    وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "نحن قررنا أن نستمر ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى المبارك".

    في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية أسقطت نحو 90 في المئة من الصواريخ التي أُطلقت من غزة.

    وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

    وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

    وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الإسرائيلي, إسرائيل, فلسطين, القدس
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