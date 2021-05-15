"صدمة وذعر" رئيس أسوشيتد برس يتحدث عن هجوم إسرائيلي على مبنى في غزة

علق الرئيس التنفيذي لوكالة أسوشيتد برس، جاري برويت، اليوم السبت، على استهداف الجيش الإسرائيلي مبنى يضم مكاتب إعلامية من بينها الوكالة الأمريكية، وقناة الجزيرة القطرية.

وقال جاري برويت، في بيان إن المؤسسة الإعلامية الأمريكية "أصيبت بالصدمة والذعر" بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي مبنى من 12 طابقا يضم مكاتبها ومكاتب قناة الجزيرة القطرية، بحسب "رويترز".

وتابع برويت "إنهم يعرفون منذ فترة طويلة موقع مكتبنا ويعرفون أن الصحفيين كانوا هناك". وأضاف تم تحذير المؤسسة من الضربة وتم إجلاء الصحفيين في الوقت المناسب.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي دمر برج الجلاء بالكامل وحوله إلى أثر بعد عين، موضحا أن البرج الذي يضم مقار مكاتب صحفية ووكالات أنباء عالمية تم استهدافه بأربعة صواريخ إسرائيلية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن المبنى الذي جرى تدميره "يحتوي على مصالح عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس"، وأنه "توجد في المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر حماس من ورائها وتستخدمها دروعًا بشرية"، على حد قوله.

ولفت المتحدث إلى أنه قبل الغارة حذّر الجيش الإسرائيلي "المواطنين الذين تواجدوا داخل المبنى ومنح إياهم الوقت الكافي لإخلائه".

وبرج الجلاء من أول الأبراج السكنية التي بنيت في غزة ويتكون من 15 طابقا و60 شقة ويضم مقار لشركات ومؤسسات اقتصادية ومكاتب لقنوات إخبارية عربية مثل "الجزيرة" ودولية مثل "أسوشيتد برس" ومحطات إذاعة محلية.