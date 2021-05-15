إثيوبيا تؤجل إجراء الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية

أعلنت اللجنة الانتخابية الإثيوبية اليوم تأجيل الانتخابات البرلمانية، متوقعة أن يزيد التأجيل على ثلاثة أسابيع.

وقالت اللجنة، بحسب رويترز، اليوم السبت، إن إثيوبيا أجلت الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في الخامس من يونيو/ حزيران.

وكان مقررا في الأصل إجراء الانتخابات في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في أغسطس/ آب عام 2020 لكنها أرجئت بسبب جائحة كوفيد-19، ومنذ ذلك الوقت يدور صراع في منطقة تيغراي الواقعة في شمال البلاد والتي لن تشارك في الاقتراع مثلما هو الحال في مناطق أخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء أبي أحمد وحزب الازدهار، الذي يتزعمه، يواجهان تحديات من أحزاب عدة قائمة على العرق تطالب بمزيد من السلطة لمناطقها.

وقالت وكالة "فانا" للأنباء التابعة للدولة إن "بيرتوكان ميديكسا رئيسة هيئة الانتخابات الوطنية الإثيوبية أشارت إلى أن تأخيرات في فتح مراكز الاقتراع وتسجيل الناخبين أخرت يوم التصويت".

وأكدت ميديكسا لرويترز أن الاقتراع لن يتم في الخامس من يونيو، وتابعت "سنجعل الجميع (يعرفون) قريبا كم من الأسابيع أو الأيام الإضافية سيكون مطلوبا لاستكمال المهام المؤجلة... لن يكون أكثر من ثلاثة أسابيع".