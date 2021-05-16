صحيفة: عمال مرفأ إيطالي يعترضون على تحميل شحنة أسلحة إلى إسرائيل

كشف موقع إخباري إيطالي عن حادثة اعتراض على تحميل شحنة أسلحة متوجهة إلى إسرائيل، من مرفأ ليفورنو في إيطاليا، من قبل عمال في المرفأ.

وذكر موقع "كونتروبيانو"، التابع للحزب الشيوعي الإيطالي، نقلا عن نقابة عمال مرفأ مدينة ليفورنو، أن "​العمال​ اعترضوا على تحميل شحنة ​أسلحة​ و​متفجرات​، بعدما اكتشفوا أن وجهتها ستكون إلى مرفأ أسدود الإسرائيل​ي".

ولفت الموقع إلى أن "النقابة اعترضت على تحميل أسلحة ومتفجرات ستستخدم لقتل ​الفلسطينيين​"، موضحاً أن "عمال النقابة تلقوا تقريرا عن وجود عشرات المركبات العسكرية الجاهزة للصعود على متن سفينة Molo Italia".

وأشار الموقع إلى وجود تقارير صحفية تفيد بمحاولة نقابات عمال الرصيف في المرفأ جمع معلومات عن المزيد من الشحنات لمنعها من الوصول إلى إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين.