أذربيجان تبدأ مناورات عسكرية وسط توتر حدودي مع أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأحد، انطلاق التدريبات العسكرية المقررة في المنطقة القريبة من الحدود الأرمينية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أصدرته أن "أكثر من 15 ألف عسكري و300 دبابة وعربة مدرعة أخرى و400 صاروخ ومنظومة مدفعية و50 طائرة عسكرية ستشارك في التدريبات التي ستستمر حتى 20 مايو/ أيار في البلاد".

وأضاف البيان أن التدريبات، وفقا لخطة وافق عليها الرئيس الأذربيجاني، تهدف إلى تحسين الاستعداد القتالي للجيش والتنسيق والعمل المشترك بين الوحدات المختلفة.

واتهمت أرمينيا، اليوم الخميس، القوات الأذربيجانية بعبور الحدود الجنوبية ومحاولة السيطرة على جزء من أراضيها، في تصعيد جديد للتوترات بين الجارين.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربا، العام الماضي، على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية، وأودى الصراع الذي استمر 6 أسابيع بحياة نحو 6 آلاف شخص وانتهى بعد أن تنازلت أرمينيا عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها لعقود.