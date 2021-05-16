عشرات الإصابات في انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بالقدس... فيديو

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "10 من أصل 60 مصابا في حادث الانهيار داخل الكنيس يوجدون في حالة حرجة جدا"، لافتة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يتدخل بمساعد الطائرات في عملية إنقاذ واسعة في المكان".
תיעוד: קריסת טריבונה בבית כנסת בגבעת זאב pic.twitter.com/EdljCN6b8v
— כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021
وتداول مغردون إسرائيليون مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من سيارات الإسعاف وهي بصدد إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.
כוחות הצלה בדרכם לזירת קריסת היציע בבית הכנסת בגבעת זאב pic.twitter.com/DtiKEt21Oy
— כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021
وكانت إسرائيل شهدت في 29 أبريل/ نيسان الماضي، مقتل وإصابة العشرات جراء انهيار جسر ومبنى في جبل جرمق "ميرون" شمالي إسرائيل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 20 شخصا بجروح شديدة ونقل 150 إلى المستشفيات في حادث انهيار منصة بحفل ديني في جبل الجرمق "ميرون". وأفادت تقارير بمصرع 15 شخصا على الأقل في حادث انهيار الجسر، فيما جرى استدعاء طائرات للمساهمة بنقل القتلى والإصابات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)