عشرات الإصابات في انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بالقدس... فيديو

أعنلت السلطات الصحية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إصابة 60 شخصا إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "10 من أصل 60 مصابا في حادث الانهيار داخل الكنيس يوجدون في حالة حرجة جدا"، لافتة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يتدخل بمساعد الطائرات في عملية إنقاذ واسعة في المكان".

תיעוד: קריסת טריבונה בבית כנסת בגבעת זאב pic.twitter.com/EdljCN6b8v — כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021

​وتداول مغردون إسرائيليون مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من سيارات الإسعاف وهي بصدد إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

כוחות הצלה בדרכם לזירת קריסת היציע בבית הכנסת בגבעת זאב pic.twitter.com/DtiKEt21Oy — כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021

وكانت إسرائيل شهدت في 29 أبريل/ نيسان الماضي، مقتل وإصابة العشرات جراء انهيار جسر ومبنى في جبل جرمق "ميرون" شمالي إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 20 شخصا بجروح شديدة ونقل 150 إلى المستشفيات في حادث انهيار منصة بحفل ديني في جبل الجرمق "ميرون". وأفادت تقارير بمصرع 15 شخصا على الأقل في حادث انهيار الجسر، فيما جرى استدعاء طائرات للمساهمة بنقل القتلى والإصابات.