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    الرئيس الأمريكي جو بايدن، البيت الأبيض، واشنطن، الولايات المتحدة 13 مايو 2021

    تقارير: خبراء يكتشفون خلال 10 دقائق فقط حساب بايدن السري الخاص بتحويل الأموال

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    كشفت تقارير أمريكية أن خبراء في الإنترنت تمكنوا من العثور على حساب سري للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تطبيق تحويل الأموال والدفع السريع "فينمو".

    وبحسب تقرير موقع "باز فيد نيوز"، فقد اكتشف الخبراء حساب بايدن السري بعد "أقل من 10 دقائق" من البحث، ما أثار مخاوف بشأن خصوصية أسرة بايدن وأمانها.

    الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
    © REUTERS / Mike Segar
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    وأفاد الموقع أنه تم التوصل أيضا إلى "ما يقرب من 12" من أفراد عائلة بايدن المسجلين على موقع "فينمو"، وذلك باستخدام القراصنة لميزة الأصدقاء العامة داخل التطبيق.

    ولم يكشف التقرير عن "اسم المستخدم" الخاص ببايدن أو زوجته "السيدة الأولى" جيل بايدن، أو نجله، هانتر بايدن، وقد وُصِف الاثنان الأخيران بأنهما قد يمتلكان حسابات على "فينمو".

    وذكر "باز فيد نيوز" أن قائمة الأصدقاء العامة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اختفت بعد أن طلب تعليقا من البيت الأبيض بشأن اكتشاف خبراء الإنترنت لحسابه السري على "فينمو".

    وعلق فاهيد بهزادان مدير مختبر التعلم الآمن في جامعة نيو هافن على سهولة اكتشاف حساب بايدن السري: "إذا أراد شخص ما رسم خريطة لأنشطة "العائلة الأولى"، فيمكنه فقط إلقاء نظرة على أنشطتهم على الشبكة الاجتماعية ومعرفة ما ينوون القيام به من خلال النظر إلى ما يفعله شركاؤهم".

    وعندما تواصلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية مع متحدث باسم تطبيق "فينمو"، رفض الإفصاح عما إذا كان حساب جو بايدن لا يزال نشطا، ومدة استخدامه، للتطبيق وما هي الخطوات التي تم اتخاذها لضمان أمان الحساب.

    وقال المتحدث الذي رفض الإفصاح أيضا عما إذا كان البيت الأبيض أو وكالة فيدرالية أخرى قد اتصلت بـ"فينمو" بشأن الحساب قبل نشر تقرير "باز فيد نيوز": "نحن لا نكشف عن معلومات حول الحسابات الفردية".

    كما لم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, جو بايدن
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