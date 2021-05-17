أردوغان ينتقد دعم بايدن بيع الأسلحة إلى إسرائيل

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن بيع الأسلحة إلى إسرائيل، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر رفيعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رغم تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وافقت على بيع أسلحة أمريكية دقيقة لإسرائيل بمبلغ 735 مليون دولار.

وقاربت حصيلة ضحايا القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المئتين منهم 58 طفلا و34 سيدة وما يزيد على 1235 جريحا، فيما تتواصل الهجمات الصاروخية من الفصائل الفلسطينية في المقابل، لتطول اليوم منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.

إنسانيا، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان أن "أكثر من 38 ألف شخص لجؤوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مناطق متفرقة من القطاع".