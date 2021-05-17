ماكرون يقول إنه أكد لعباس ونتنياهو أهمية المبادرة المصرية لوقف العنف

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إنه ناقش مع القيادات الفلسطينية والإسرائيلية مبادرة مصرية لوقف العنف بين الجانبين، والمستمر منذ أواخر شهر رمضان وخلف عشرات القتلى والجرحى.

باريس- سبوتنيك. وأكد في مؤتمر صحفي في باريس "على أهمية المبادرة المصرية"، مضيفا أنه "تطرق لهذه المبادرة مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو و(الرئيس الفلسطيني محمود) عباس".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه فى العاصمة الفرنسية باريس، موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة وقف أعمال العنف فى أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

وكانت مصادر كشفت لموقع قناة "العربية -الحدث" عن تفاصيل المبادرة المصرية، وقالت المصادر إن مشروع الهدنة المصرية تضمن عددا من النقاط الجديدة، أبرزها تجميد الاستيطان، ووقف عمليات هدم منازل الفلسطينين، ووقف استهداف قيادات الفصائل الفلسطينية، وفي حال استمر استهدافهم، أبدت القاهرة استعدادها لنقل أسرهم إلى الأراضي المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن الفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على وقف إطلاق النار وليس لديها مانع في وقف إطلاق الصواريخ.