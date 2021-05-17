الخارجية الفرنسية تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان والرد بشكل متناسب على صواريخ غزة

دعا بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل، إلى وقف الاستيطان، مؤكدا رفض فرنسا لعمليات إخلاء السكان الفلسطينيين من حي الشيخ جراح.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة "سبوتنيك" دعا البيان إلى وقف النشاط الاستيطاني، وإلى الرد بـ"شكل متناسب" على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقال جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي: "الرد الإسرائيلي على هجمات حماس يجب أن يكون متناسبا وفق القانون الدولي"، مؤكدا أن "حماية الصحافيين في مناطق الصراعات مسؤولية ضرورية".

ودعا "جميع الأطراف لضبط النفس، والامتناع عن أي عمل استفزاري، والعمل على وقف العنف في الصفة الغربية"، مؤكدا معارضة بلاده للاستيطان بكافة أشكاله، ومعارضتها لإخلاء سكان حي الشيخ جراح.

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، منذ الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، وجرح المئات؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وقبل يومين قصف الجيش الإسرائيلي بناية في قطاع غزة تضم مكاتب صحافية وإعلامية عدة، بينها مكتب شبكة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتد برس الأميركية للأنباء.

في المقابل تعرضت مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية، ما أسفر عن مقتل 10 إسرائيليين.