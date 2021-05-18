بلينكن: نسعى لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأسرع وقت ممكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تهدف لوضع حد لـ"دوامة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين" بأسرع وقت ممكن.

القاهرة -سبوتنيك. وقال بلينكن، خلال تصريحات صحفية من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك: "ركزنا على ضرورة تخفيض العنف، ونسعى حاليا لوضع حد لدوامة العنف بأسرع وقت ممكن".

وأوضح أنه تلقى إفادات بتطورات الأوضاع من المبعوث الأميركي هادي عمرو، الذي التقى مع الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية.

وحول عرقلة واشنطن قرارا بشأن فلسطين وإسرائيل في مجلس الأمن، قال بلينكن: واشنطن لا تقف ضد طريق الدبلوماسية بل على العكس نحن نعمل باستمرار في هذا المجال.

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان أن "أكثر من 38 ألف شخص لجؤوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها للجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مناطق متفرقة من القطاع".

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.