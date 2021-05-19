التحقيق مع ضابطة بريطانية هتفت "فلسطين حرة" في مسيرة تضامنية ... فيديو

قامت السلطات الأمنية البريطانية، أمس الثلاثاء، بالتحقيق مع ضابطة شرطة من صفوفها قامت بالمشاركة في تظاهرة تضامنية مع فلسطين، وهتفت "فلسطين حرة".

وأظهرت إحدى لقطات فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضابطة شرطة بريطانية تحمل ورودا بيضاء وتهتف "فلسطين حرة" في دعم منها للمتظاهرين المتواجدين بالساحة، وفقا لما نقله موقع "بي بي سي" البريطانية.

وخرج آلاف الأشخاص في المسيرة التي أقيمت يوم السبت الماضي، بالعاصمة البريطانية لندن، تضامنا مع ما يعيشه الفلسطينون حاليا.

وقالت الشرطة البريطانية إنه "يجري التحقيق مع الضابطة التي لم يذكر اسمها، وبأن المعايير المهنية في سلك الأمن في البلاد، يوجب على الضباط عدم المشاركة في أي تظاهرات شعبية وبأن يلتزموا الموقف الحيادي".

وتشهد فلسطين حاليا توترا سياسيا وأمنيا كبيرا مع إسرائيل، حيث بدأ من القدس منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

وتستمر المطالبات الدولية والمظاهرات الشعبية بالتنديد بهذا الوضع، بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بوقف أعمال العنف والقتال وإطلاق الصواريخ على الأبرياء والجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل هذه الأزمة.