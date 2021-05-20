رئيس الوزراء الياباني: بالإمكان تنظيم أولمبياد طوكيو بشكل آمن

قال رئيس الوزراء الياباني، سوغا يوشيهيدي، الأربعاء، إنه يعتقد أنه بالإمكان تنظيم ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية بشكل آمن من خلال تطبيق تدابير شاملة لمكافحة تفشي الوباء.

وشدد سوغا، خلال جلسة لمجلس الشيوخ، أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي احتواء العدوى وحماية أرواح الناس وصحتهم.

وأضاف أنه من خلال اتخاذ الرياضيين والأشخاص المنخرطين في الألعاب إجراءات كاملة لمنع تفشي العدوى سيتمكنون من المشاركة في الفعاليات باطمئنان.

وأشار سوغا إلى أن الحكومة اليابانية نجحت في ضمان توفير لقاحات مجانية من شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" للرياضيين المشاركين في الألعاب.

يشار إلى أنه من المقرر افتتاح الألعاب الأولمبية في أواخر يوليو/ تموز والألعاب البارالمبية في أواخر أغسطس/آب اللتين تم تأجيلهما لعام واحد بسبب جائحة فيروس كورونا.