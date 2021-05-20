الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى دولة أوروبية

أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، يوم أمس الأربعاء، أن الخارجية الأمريكية حذرت رعاياها من الذهاب إلى الأذربيجان.

وذكر موقع " azernews" الأذربيجاني أن وزارة الخارجية الأمريكية نصحت​ مواطنيها بعدم السفر إلى ​أذربيجان​ بسبب ارتفاع إصابات ​فيروس كورونا​ المستجد.

وأوضحت الخارجية أن "مركز مكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها أصدر إشعارا صحيا من المستوى الرابع بشأن السفر إلى أذربيجان، مما يشير إلى ارتفاع معدل ​الإصابات​ بفيروس كورونا هناك".

كما نصح البيان المواطنين الأمريكيين في أذربيجان بتجنب السفر غير الضروري إلى الحدود الأذربيجانية الأرمينية، لاسيما إقليم ناغوني قره باغ ​والمناطق المحيطة به بسبب العمليات العسكرية الأخيرة، لافتا إلى احتمال نشر نقاط تفتيش أو إغلاق هذه الطرق أمام المسافرين دون سابق إنذار.