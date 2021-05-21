وكالة تكشف عن اسم السفير الأمريكي المحتمل في إسرائيل

كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الخميس، عن المرشح لتولي منصب السفير الأمريكي في إسرائيل.

وذكرت مصادر لموقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي، ​جو بايدن،​ يميل إلى تعيين النائب السابق ل​وزير الخارجية​، توماس نايدس، سفيرا لدى ​إسرائيل​، لافتة إلى أن "نايدس يعتبر الأوفر حظا للترشيح لمنصب السفير، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد".

ويذكر أن نايدس، الذي يعمل في شركة "مورغان ستانلي" المالية، شغل منصب نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الإدارة والموارد في عهد الرئيس الأسبق ​باراك أوباما​، ويعتبر مقربا من بعض كبار مساعدي بايدن.

ومن المرشحين الآخرين للمنصب العضو السابق في ​الكونغرس​ روبرت ويكسلر، الذي يحظى بتأييد عدد كبير من المشرعين ومنظمات يهودية.