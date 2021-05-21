نتنياهو يشكر السيسي على "دوره المهم" في تغريدة على "تويتر"

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تغريدة له على "تويتر"، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على دوره المهم في استقرار وأمن المنطقة.

وغرد نتنياهو، اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية في "تويتر"، قائلا: " شكرا لكم، يا فخامة الرئيس السيسي على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدما".

شكرا لكم، يا فخامة الرئيس السيسي 🇪🇬 @AlsisiOfficial، على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدما. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 21, 2021

وقام نتنياهو بوضع إشارة في تغريدته إلى الصفحة الرسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "تويتر".

وكان السيسي، قد وجه شكرا، أمس الخميس، عبر صفحته في "تويتر" إلى نظيره الأمريكي، جو بايدن، لدوره في إنجاح المبادرة المصرية.

وقال السيسي في تغريدته: "أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي "بايدن"لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة".

فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي "بايدن"لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة. ٣/٣ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 20, 2021

واليوم توجه وفد أمني مصري إلى قطاع غزة للقاء مسؤولين في حماس والفصائل الفلسطينية لبحث اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت القاهرة أعلنت أنها ستوفد وفدين أمنيين، واحد إلى لتل أبيب والآخر إلى المناطق الفلسطينية؛ لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وقال التلفزيون المصري، الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الخميس.

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.