مدينة غوما خالية من السكان بعد وصول حمم بركان "نيراجونجو" إليها... فيديو

قطع الرئيس الكونغولي فيليكس أنطوان تشيسكيدي جولته في أوروبا وقرر العودة إلى بلاده، الأحد، من أجل الإشراف على الأزمة المتعلقة بانفجار بركان نيراجونجو ونزوح الآلاف من المناطق المحيطة بمدينة غوما.

الرباط - سبوتنيك. وقال الرئيس إنه يتابع عن كثب تطور الوضع الأمني والإنساني في شمال كيفو في أعقاب انفجار البركان الذي حدث السبت، وأعلن عن تعاطفه ودعمه للسكان المحليين ودعاهم إلى التحلي بالحكمة والتضامن في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

وأعلنت الكونغو أنها فتحت الحدود في وجه الكونغوليين الفارين من البركان وأكدت أن عشرات الآلاف منهم تم إيوائهم في المدارس والكنائس.

وأظهرت مقاطع فيديو بثت على حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي حمم البركان تصل إلى منازل بمحيطة مدينة غوما، وأخرى إلى مطار المدينة غوما.

A lava flow reached the airport of the Democratic Republic of #Congo's eastern city of #Goma on Sunday after the eruption of the nearby Mount #Nyiragongo #volcano and authorities have announced evacuation plans, local media reported. https://t.co/KB1BmF6vzf pic.twitter.com/MdGOblFlDU — People's Daily app (@PeoplesDailyapp) May 23, 2021

كما أظهرت مقاطع أخرى عشرات الإلاف من سكان المدنيين يفرون بعد أن دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء مدينة غوما.

The situation in #Goma is worsening. The lava has reached the airport and should not stop until the lake. Massive population movements towards the north or Rwanda. Some NGOs evacuating. #Nyiragongo pic.twitter.com/G4HEjdHJFD — Tom Peyre-Costa (@Tom_Peyre_Costa) May 22, 2021

وبدا الطريق الوحيد للخروج من مدينة غوما "طريق ساكي" مكتظا بالسيارات والحافلات وعشرات الآلاف من السكان الذين حملوا وأطفالهم وأمتعتهم وغادروا المدينة مشيا.

#BREAKING Lava reaches Goma airport in DR Congo after #Nyiragongo volcano erupts pic.twitter.com/h8Zg5ikK0N — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 22, 2021

وقال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا إنه تم تفعيل خطة إخلاء السكان من مدينة غوما، وان الحكومة تناقش الإجراءات العاجلة التي ستتخذها.

وأكد الحاكم العسكري لشمال كيفو، كونستانت نديما، وهي مقاطعة توجد في شمال شرق الكونغو، على الحدود مع رواندا، ثوران بركان نيراغونغو، لافتًا إلى أن الحماية المدنية ستوجه السكان إلى مناطق آمنة.

وقال الحاكم العسكري، في بيان متلفز، السبت إن "بركان نيراغونغو ثار، وسيتم نقل السكان المدنيين إلى مناطق آمنة".

وتسبب آخر ثوران كبير للبركان عام 2002 في مقتل 250 شخصًا في غوما.