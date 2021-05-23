أمريكا… التحقيق في إصابة شبان بمشكلة في القلب بعد تلقي لقاح كورونا

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن بعض المراهقين والبالغين الشباب الذين تلقوا التطعيمات الواقية من فيروس كورونا عانوا من التهاب بالقلب، وأوصت بمزيد من الدراسة لتلك الحالة النادرة.

وقالت اللجنة الاستشارية عن التحصين في المراكز الأمريكية في بيان إنها تلقت تقارير أفادت بأن عددا صغيرا من الشباب الذين حصلوا على اللقاح، ومعظمهم من الذكور، عانوا من التهابات بعضلة القلب، بحسب رويترز.

وأضافت اللجنة أن الحالة تزول في الغالب بدون مضاعفات وقد تنجم عن مجموعة متنوعة من الفيروسات.

وذكرت اللجنة في البيان أن أنظمة المراقبة بالمراكز لم تكتشف عددا أكبر من المتوقع بين الحاصلين على التطعيم لكنها أوضحت أن أعضاء اللجنة أوصوا بضرورة إخطار مقدمي الرعاية الصحية بالتقارير.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أقرت الولايات المتحدة باستخدام لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال في سن 12 إلى 15 عاما.