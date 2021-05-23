الاتحاد الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في بيلاروسيا بعد اعتقال صحفي معارض

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين، على أن إجبار الطائرة المتوجهة من أثينا إلى فيلنونس على الهبوط في مينسك أمر غير مقبول إطلاقا.

موسكو - سبوتنيك. وأشارت إلى ضرورة السماح لجميع ركابها بمواصلة رحلتهم إلى العاصمة الليتوانية فورا وضمان سلامتهم، مشيرة إلى ضرورة فرض عقوبات ضد المسؤولين عن هذا الحادث.

وكتبت أورسولا فون دير لاين على تويتر: " "السلوك المشين وغير القانوني للنظام في بيلاروسيا سيكون له عواقب. يجب معاقبة الأشخاص المسؤولين عن اختطاف طائرة ريان اير. يجب إطلاق سراح الصحفي رومان بروتاسيفيتش على الفور".

وأضافت أورسولا فون دير لاين: "ينبغي أن يكون لأي انتهاك لقواعد النقل الجوي الدولية عواقب".

هذا واتهم الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، السلطات البيلاروسية بأنها "أجبرت" طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية على الهبوط في مطار مينسك من أجل اعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي كان على متنها.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، عن قلقه في تغريدة عبر تويتر قائلا "قلق للغاية بشأن أنباء إجبار رحلة طيران رايان إير على الهبوط في مينسك"، مضيفا "ندعو سلطات بيلاروس إلى الإفراج الفوري عن الرحلة وجميع ركابها".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت بوقت سابق من الأحد في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها روسيا البيضاء على أنها متطرفة، تم اعتقاله من طائرة "رايان آير" أثناء توقفها مطار مينسك.