رحلة "لوفتهانزا" المتجهة إلى فرانكفورت تغادر مطار مينسك

غادرت رحلة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية الى فرانكفورت، بعدما تم تعليقها بسبب تقارير عن هجوم إرهابي محتمل في مطار مينسك.

وفي وقت سابق قالت الخدمة الصحفية للمطار في بيان نشرته في صفحتها على موقع "تيلغرام"، اليوم الاثنين: "تلقى البريد الإلكتروني للمطار الوطني رسالة من مجهولين بشأن نية ارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق برحلة لوفتهانزا LH1487 على طريق مينسك - فرانكفورت. وكان موعد المغادرة الساعة 14.20. تم تعليق الصعود على متن هذه الرحلة".

هذا وأقلعت الطائرة من مينسك في رحلة تمتد لحوالي الساعتين، بحسب ما نقل موقع Flightradar24.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت في وقت سابق من يوم أمس الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تيلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروسيا على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك.