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    قمة الناتو في لند، 4 ديسمبر 2019

    الناتو ينقل منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي إلى البانيا

    © AFP 2021 / Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidental Press Service
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    أفاد رئيس مكتب التعاون في مجال الدفاع في السفارة الأمريكية لدى ألبانيا، المقدم إيرول منير، اليوم الاثنين، بأن حلف الناتو قام بنقل منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" إلى قاعدة كوتشوفا العسكرية في ألبانيا، كما سيقوم بتسليم مروحيتين من طراز "بلاك هوك" إلى تيرانا بحلول عام 2023.

    بلغراد- سبوتنيك. وفي هذا الصد قال إيرول منير على الهواء خلال مقابلة مع "يورونيوز" (فرع ألبانيا): "خلال الأسبوع الماضي في" يوم الضيوف الكبار"، حضر المناورات ثلاثة جنرالات من فئة الأربع نجوم، من بينهم قائد القوات البرية وقائد القوات البحرية، كما كان من بينهم الجنرال تود وولترز، قائد القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية (يوكوم) ... وخلال هذه الزيارة استنتج هؤلاء الجنرالات أنه لا توجد خطط محددة لبناء شيء آخر غير قاعدة كوتشوفا تحت قيادة الناتو، حيث من المتوقع أن تجري عملية البناء في هذه القاعدة خلال العام الحالي.

    قارب صواريخ صغير مولنيا (البرق) من طراز تارانتول من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو)
    © CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
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    وتجدر الإشارة إلى أن مراحل مناورات حلف الناتو الكبرى تحت عنوان "ديفيندر يوروب 21" ("مدافع عن أوروبا 21") قد بدأت في ألبانيا ودول غرب البلقان الأخرى في منتصف شهر أيار/مايو الجاري، وذلك بمشاركة عسكريين محليين وزملائهم من دول الناتو ومعدات عسكرية أمريكية.

    يذكر أن رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، كان قد أعلن في آب/أغسطس 2018، أن الناتو قرر بناء أول قاعدة عسكرية جوية له في غرب البلقان وسط ألبانيا. وتم اختيار مطار عسكري قديم بمدينة كوتشوفا في منطقة بيرات الواقعة وسط البلاد موقعا للبناء الذي سيجري تنفيذه على حساب حلف شمال الأطلسي بالشراكة مع حكومة ألبانيا، ويخطط الناتو لاستثمار أكثر من 50 مليون يورو في المرحلة الأولى وحدها لتحديث مطار كوتشوفا.

    وأفاد المتحدث باسم الجيش الأمريكي بأنه "قد تم بالفعل نشر منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طرز "باتريوت" في قاعدة كوتشوفا الجوية".

    وأكد أن الولايات المتحدة والناتو سيواصلان مساعدة الجيش الألباني على زيادة قدراته، مشيرا إلى أن ألبانيا ستتسلم مروحيتين من طراز "بلاك هوك" بحلول عام 2023 ، ومضيفا أن 12 من هذه مروحيات قد شاركت في المناورات الحالية.

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